Трамп вспомнил о Хиросиме и Нагасаки в контексте Ирана

Удары по Ирану можно сравнить с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии. Об этом со ссылкой на заявления президента США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге сообщило издание Financial Times .

«Этот удар закончил войну. Я не хочу проводить параллели с Хиросимой, я не хочу сравнивать с Нагасаки, но это, по сути, нечто подобное, что положило конец той войне. А это закончило эту войну», — сказал он.

Ранее журналисты The New York Times, со ссылкой на источники среди американских официальных лиц, сообщили, что авиаудары США по Ирану в основном заблокировали входы на двух ядерных объектах — Фордо и Натанзе, однако сами подземные сооружения не были уничтожены.

Спустя некоторое время Трамп обрушился с критикой на СМИ, которые заявили, что американские удары по иранским объектам не уничтожили ее ядерную программу.