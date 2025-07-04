Нардеп Дубинский: разговор Путина с Трампом показал урегулирование без Украины

Настоящие переговоры об урегулировании конфликта ведутся между США и Россией, без участия Украины. Ей лишь выдвинут условия по итогам этих контактов. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил об этом в Telegram-канале .

Он назвал прошедший телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным предтечей контактов хозяина Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дубинский усомнился в том, что они состоятся, потому что судьба конфликта решается без участия киевского режима.

«Это означает, что переговоры о завершении войны идут между Москвой и Вашингтоном, а Киеву выставляют условия», — сказал депутат.

Средством убеждения, по мнению Дубинского, США сделали приостановку поставок оружия. Депутат заявил, что трагедия в том, что из-за жаждущего власти Зеленского продолжают гибнуть люди.

Ранее он раскритиковал киевский режим за отрицание катастрофы на фронте. Российские войска уже вошли в Днепропетровскую область, но Зеленский затягивает переговоры.

Дубинский полтора года находится в СИЗО, сообщили «Известия». Его бывший коллега Владимир Олейник назвал депутатский актив на Украине токсичным.