В Тель-Авиве из-за иранских ударов повреждения получили порядка 40 зданий

Около 40 зданий в Тель-Авиве повреждены в ходе ответных ударов Ирана по Израилю. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным издания, около 200 жителей одного из районов города переселили в три отеля. Удары начались в субботу в рамках иранской ответной кампании на совместную военную операцию США и Израиля.

После гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи известный религиозный деятель Ирана аятолла Макарем Ширази объявил США и Израилю священную войну.

Временным верховным лидером республики до проведения новых выборов назначили аятоллу Алирезу Арафи. Он вошел во временный руководящий совет вместе с президентом Масудом Пезешкианом и председателем Верховного суда Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи.