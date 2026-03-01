В Техасе неизвестный открыл стрельбу и ранил 20 человек

В центре Остина, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу. По данным местного издания American-Statesman , пострадали не менее 20 человек, возможны погибшие.

«Полиция Остина подтвердила, что подозреваемого ранил полицейский, а место происшествия больше не представляет непосредственной угрозы для общественности», — сообщило издание.

Это третья массовая стрельба в США за последние две недели. Накануне трагедия произошла в клубе в Цинциннати, штат Огайо. В музыкальном заведении Riverfront Live неизвестный открыл огонь по людям, пострадали по меньшей мере девять человек.

Ранее два человека погибли и трое получили тяжелые ранения на школьном хоккейном матче в Потакете, штат Род-Айленд. Сам нападавший тоже умер. По версии следствия, причиной стрельбы стал семейный спор: преступник целился в конкретных людей.