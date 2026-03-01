Девять человек пострадали во время стрельбы на концерте в Цинциннати

В музыкальном заведении Riverfront Live в американском городе Цинциннати неизвестный открыл стрельбу. Ранены девять человек, сообщил телеканал WCPO .

Сигнал о многочисленных выстрелах поступил в 911 в час ночи (около восьми утра по московскому времени) 1 марта. Все пострадавшие получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Их доставили в медицинский центр Калифорнийского университета и больницу Good Samaritan.

По предварительным данным, нападавший скрылся с места происшествия, его мотивы пока неизвестны.

Это уже второй инцидент со стрельбой в США за последние дни. Ранее на хоккейном матче в Потакете, штат Род-Айленд, погибли два человека. Нападавший также мертв, полиция связала стрельбу с семейным спором.