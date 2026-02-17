Кровавый матч. Семейная драма закончилась бойней на школьном хоккее в США

Два человека погибли при стрельбе на хоккейном матче в Потакете

Неизвестный открыл стрельбу на школьном хоккейном матче в американском Потакете, штат Род-Айленд. О деталях происшествия сообщил корреспондент CBS News .

В момент начала стрельбы на льду проходила игра «вечера выпускников» между сборными командами городов Ковентри и Ист-Провиденс.

Участники матча сообщили о многочисленных звуках выстрелов, после которых игроки и персонал стадиона укрылись в подсобных помещениях и раздевалках. Полиция оцепила здание и провела эвакуацию.

«Мы прижались к двери и просто пытались укрыться там, внизу, в безопасности. Было очень страшно», — рассказал один из свидетелей.

При стрельбе погибли два человека, еще трое получили тяжелые ранения. Их госпитализировали в критическом состоянии.

Сам нападавший также мертв.

Начальник полиции города Тина Гонсалвес заявила, что это не было случайным нападением на общественное место.

По версии следствия, стрельба стала результатом семейного спора. Преступник целился в конкретных людей. К расследованию дела уже подключились агенты ФБР.

Это не первый случай массовой стрельбы в США за последние дни — 12 февраля американец убил шестерых человек, среди них были выходцы из России и Украины.