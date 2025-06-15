В Тегеране закрыли посольство России

На фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем приостановил работу консульский отдел российского посольства в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

«В связи с текущей ситуацией Консульский отдел Посольства временно приостанавливает свою работу», — отметили дипломаты.

Информацию о возобновлении консульского приема опубликуют позже. Диппредставительство напомнило, что соотечественники могут обращаться в посольство по горячей линии, в официальный аккаунт в WhatsApp, а также присылать письма на электронную почту.

Ранее из исламской республики эвакуировали группу россиян, в которую вошли 14 человек. Среди них оказались режиссер Федор Бондарчук и съемочная группа сериала «Трудно быть богом». Российских граждан на автобусе перевезли в Азербайджан.