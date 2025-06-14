Из Ирана эвакуировали первую группу россиян

Из Ирана вывезли первую группу российских граждан — в ее состав вошли 14 человек. Их эвакуировали в Азербайджан, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Баку.

По данным дипломатического ведомства, автобус с россиянами пересек границу исламской республики и теперь находится на территории Астаринского района.

Ранее Израиль начал проводить военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ в ночь на 13 июня атаковал территорию республики — целями стали ядерные объекты. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики.

Иран пообещал ответить на удары и объявил о начале операции «Правдивое обещание — 3».