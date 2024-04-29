В Тбилиси сняли полицейское оцепление у здания парламента | 360°

Мир 29 апреля 2024, 05:05 В Тбилиси сняли полицейское оцепление у здания парламента Акция протеста в Тбилиси завершилась, спецназ снял оцепление у здания парламента Freepik

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Грузинские спецназовцы сняли оцепление у здания парламента, где проходила акция протеста против закона об иноагентах. Об этом сообщил ТАСС.

Последние спецназовцы оставались на улице Чичинадзе, которая вела к служебному входу в парламент. После того, как протестующие стали покидать улицу, руководство МВД решило снять оцепление. Сейчас здесь дежурят только наряды полиции.

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Акция сторонников оппозиции в целом проходила мирно и завершилась без силовых действий полиции, если исключить происшествие, когда несколько десятков активистов пытались прорвать полицейский кордон.

Как заявил в эфире телекомпании Imedi лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, ее организаторы просто пытались устроить провокацию.

Ранее сообщили о задержании на митинге в Тбилиси бывшего госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили.

До этого сообщали о столкновениях протестующих с силовиками. Последние даже применили перцовый газ, чтобы разогнать толпу.