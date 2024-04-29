Бывшего госминистра Грузии задержали на акции протеста в Тбилиси | 360°

Мир 29 апреля 2024, 02:26 Бывшего госминистра Грузии задержали на акции протеста в Тбилиси РИА «Новости»: экс-министра Петриашвили задержали на митинге в Тбилиси Freepik

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Грузинская полиция задержала бывшего государственного министра страны по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили на митинге против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.

«Подтверждаем, задержан в административном порядке», — уточнили в ведомстве.

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По сообщениям грузинских СМИ, Петриашвили с другими митингующими пытался прорвать кордон полицейских. Его задержали за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси начались столкновения протестующих с полицейскими. Для разгона толпы правоохранители применили перцовый газ. В МВД призвали демонстрантов сохранять порядок и не нарушать закон.

Протесты прозападной оппозиции начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент закон «О прозрачности иностранного влияния». Документ приняли в первом чтении, а вот в Евросоюзе законопроект осудили.