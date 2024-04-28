Столкновения протестующих с полицией начались в Тбилиси | 360°

Мир 28 апреля 2024, 23:31 Столкновения протестующих с полицией начались в Тбилиси Полиция применила перцовый газ против протестующих в Тбилиси РИА «Новости»

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В Тбилиси на акции против закона об иностранных агентах у здания парламента начались столкновения между полицейскими и протестующими. Силовики для разгона толпы применили перцовый газ, сообщил ТАСС.

МВД Грузии выпустило заявление с призывом сохранять порядок и не нарушать закон, не пытаясь обойти полицейское оцепление.

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«Мы еще раз призываем организаторов митинга, лидеров политических партий и участников акции подчиниться законным требованиям правоохранительных органов и не выходить за рамки установленных законом норм выражения протеста», — говорится в заявлении.

На акцию протеста вышли несколько тысяч человек. Ее организовали представители прозападных молодежных движений и НПО.

Ситуация накалилась после того, как несколько активистов попытались прорвать кордон правоохранителей и подняться на сцену, установленную для митинга правящей партии, назначенного на понедельник, 29 апреля. На место уже прибыл спецназ.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал причину протестов в Грузии, отметив, что США и страны ЕС выделили деньги на раскачивание ситуации вокруг закона об иноагентах, который может сорвать их планы в этой стране.