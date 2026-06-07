В Таиланде задержали россиянку, устроившую подпольную клинику на вилле
Тайская полиция задержала россиянку, организовавшую подпольную косметологическую клинику на вилле на Пхукете. Операцию назвали Moscow Devil Filler, сообщила газета Bagkok Post.
Правоохранители ворвались в здание во время процедуры. В комнате нашли ботулотоксин, лидокаин, коллаген, гиалуроновую кислоту, шприцы и иглы. Кроме того, у женщины обнаружили запрещенный в стране обезболивающий препарат нимесулид. Стоимость изъятого превысила 600 тысяч бат — около 1,3 миллиона рублей.
Задержанная — 45-летняя женщина из Москвы. Как выяснил телеграм-канал Baza, она живет в Таиланде с 2018 года. Ее доставили в полицейский участок Тхаланга, предъявив обвинение в нелегальной косметологической практике, контрабанде и применении незарегистрированных препаратов. Вину она не признает.
В феврале на Алтае правоохранители накрыли подпольную клинику, где якобы лечили от алкоголизма и наркомании. Из всех сотрудников там только один имел медицинское образование, а сама организация не имела никаких разрешительных документов.