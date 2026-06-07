В Таиланде задержали россиянку, устроившую подпольную клинику на вилле

Правоохранители ворвались в здание во время процедуры. В комнате нашли ботулотоксин, лидокаин, коллаген, гиалуроновую кислоту, шприцы и иглы. Кроме того, у женщины обнаружили запрещенный в стране обезболивающий препарат нимесулид. Стоимость изъятого превысила 600 тысяч бат — около 1,3 миллиона рублей.

Задержанная — 45-летняя женщина из Москвы. Как выяснил телеграм-канал Baza, она живет в Таиланде с 2018 года. Ее доставили в полицейский участок Тхаланга, предъявив обвинение в нелегальной косметологической практике, контрабанде и применении незарегистрированных препаратов. Вину она не признает.

В феврале на Алтае правоохранители накрыли подпольную клинику, где якобы лечили от алкоголизма и наркомании. Из всех сотрудников там только один имел медицинское образование, а сама организация не имела никаких разрешительных документов.