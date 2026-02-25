Подпольную клинику для наркоманов и алкоголиков нашли на Алтае

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли в Алтайском крае работу подпольной клиники, где якобы лечили от алкоголизма и наркомании. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

У организатора клиники не было никаких разрешительных документов, а медицинское образование имела только одна сотрудница. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте сильнодействующих веществ.

Ранее в Красноярском крае задержали банду черных наркологов. По данным следствия, девять участников группировки предлагали помощь страдающим от ломки, но от их мер погибли трое пациентов. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.