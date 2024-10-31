В Таджикистане запретили GTA и Counter-Strike
Управление Министерства внутренних дел по Душанбе запретило владельцам компьютерных клубов распространять игры серий Grand Theft Auto и Counter-Strike. Об этом сообщила пресс-служба милиции.
Родителям настоятельно рекомендовали строго следить за детьми и не допускать, чтобы они играли в эти игры.
«В соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан строго запрещено распространение видеороликов и игр, содержащих аморальный и насильственный характер», — напомнили в МВД.
Милиция пообещала проводить рейды и проверочные мероприятия.
В начале октября в России заблокировали мессенджер Discord, популярный у геймеров. Причиной стали многочисленные нарушения законодательства. Вслед за Россией аналогичную меру приняла и Турция.
Совет депутатов Балашихи утвердил работу нового управления администрации
Бизнес-семинар по цифровой маркировке товаров прошел в Балашихе
Улыбка на миллион. Почему стоматологические услуги не могут стоить дешево
«Дело приостановлено». Розыск Блиновского прекратили
Заявки на участие в правозащитном конкурсе в Подмосковье примут до 1 ноября
Бруней отправит на матч с Россией команду полупрофессионалов
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте