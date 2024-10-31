В Таджикистане запретили GTA и Counter-Strike

Управление Министерства внутренних дел по Душанбе запретило владельцам компьютерных клубов распространять игры серий Grand Theft Auto и Counter-Strike. Об этом сообщила пресс-служба милиции.

Родителям настоятельно рекомендовали строго следить за детьми и не допускать, чтобы они играли в эти игры.

«В соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан строго запрещено распространение видеороликов и игр, содержащих аморальный и насильственный характер», — напомнили в МВД.

Милиция пообещала проводить рейды и проверочные мероприятия.

В начале октября в России заблокировали мессенджер Discord, популярный у геймеров. Причиной стали многочисленные нарушения законодательства. Вслед за Россией аналогичную меру приняла и Турция.