В Таджикистане захотели в двухнедельный срок избавиться от афганских беженцев
Khaama press: афганских беженцев обязали покинуть Таджикистан за 15 дней
Таджикистан дал беженцам из Афганистана 15 дней на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщило афганское информационное агентство Khaama Press.
По его данным, в стране находятся более 13 тысяч беженцев, многие из них уже обзавелись документами, которые должны были легализовать их пребывание в стране. Однако таджикские власти все равно их депортируют, зачастую силой, без предварительного уведомления и решения суда.
В случае возвращения в Афганистан, пишет агентство, этим людям грозит опасность от талибов.
Ранее газета The Guardian сообщила, что полиция нравов «Талибана» публично выпорола более 200 женщин за нарушение норм морали — в частности, появление в публичных местах без мужчины или общение с мужчинами-неродственниками.
Кроме того, согласно отчету ООН, талибы задерживали простых мужчин и парикмахеров за неправильные прически или бороды, а также за пропущенные молитвы во время Рамадана.