В Таджикистане захотели в двухнедельный срок избавиться от афганских беженцев

Таджикистан дал беженцам из Афганистана 15 дней на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщило афганское информационное агентство Khaama Press .

По его данным, в стране находятся более 13 тысяч беженцев, многие из них уже обзавелись документами, которые должны были легализовать их пребывание в стране. Однако таджикские власти все равно их депортируют, зачастую силой, без предварительного уведомления и решения суда.

В случае возвращения в Афганистан, пишет агентство, этим людям грозит опасность от талибов.

Ранее газета The Guardian сообщила, что полиция нравов «Талибана» публично выпорола более 200 женщин за нарушение норм морали — в частности, появление в публичных местах без мужчины или общение с мужчинами-неродственниками.

Кроме того, согласно отчету ООН, талибы задерживали простых мужчин и парикмахеров за неправильные прически или бороды, а также за пропущенные молитвы во время Рамадана.