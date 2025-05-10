«Выпороли на глазах у всех». Женщины Афганистана рассказали о наказаниях талибов

Более 200 женщин в Афганистане подвергли публичной порке за нарушение норм морали. Такие меры наказания использовала полиция нравов «Талибана», сообщила газета The Guardian со ссылкой на судебные протоколы.

Журналисты пообщались с тремя пострадавшими женщинами, которые рассказали, в каких «преступлениях» их обвинили.

Растящая в одиночку семь детей 38-летняя Диба дважды попала в руки полиции нравов и провела четыре дня в тюрьме, потому что взяла в аренду швейную машинку у знакомого мужчины, который не является ее родственником. Она пояснила, что раньше работала портнихой и решила работать из дома. После ареста Диба предстала перед судом, который приговорил ее к 25 ударам плетью.

«Меня отвели в общественное место, накрыли голову и выпороли на глазах у всех», — рассказала женщина.

Еще одна собеседница попалась в руки полиции нравов, когда пришла в кафе зарядить свой смартфон. Из-за землетрясения электричества в квартире не было. Силовикам не понравилось, что она пришла в заведение одна, без сопровождения родственника.

«Меня арестовали на 20 дней. В одной камере со мной находились еще 15 человек. В помещении было четыре кровати и мы спали по очереди», — рассказала женщина.

Наличие родственника-мужчины не гарантия того, что женщина избежит наказания, заявила 22-летняя студентка. Она рассказала, что сильно заболела и родственники решили отвезти ее к матери в деревню. Машину повел ее кузен. Когда полиция нравов их остановила, то водитель и пассажирка заявили о своем родстве. Но полиции не понравилось, что они не женаты.

«Они избили моего двоюродного брата, разбили наши телефоны», — добавила девушка.

В начале апреля ООН выпустила отчет, что талибы задерживали афганских мужчин за неправильные прически и длину бород, а также пропуск молитв во время Рамадана.