В ООН раскрыли, как талибы задерживали мужчин за неподобающие прически и пропуск молитвы

Боевики движения «Талибан»* в Афганистане задерживали мужчин и парикмахеров за неправильные прически и пропуски молитв в мечетях во время Рамадана. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на отчет ООН, опубликованный через полгода после введения правил поведения.

Более половины задержаний за эти шесть месяцев были связаны с неподобающим прическами — неправильная длина бороды или волос. Также досталось парикмахерам, которые делали незаконные прически.

В документе отметили, что силовики не предоставляли задержанным юридической защиты.

«В течение священного месяца поста Рамадан за тем, чтобы мужчины посещали обязательные коллективные молитвы, велось пристальное наблюдение, что иногда приводило к произвольному задержанию тех, кто не приходил», — заявили журналисты.

В материале отметили, что социально-экономические последствия введения законов могут усугубить экономическую ситуацию в Афганистане.

Ранее верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада запретил проектировать окна в домах таким образом, чтобы в них можно было увидеть женщин. Если выполнить условие не получится, он призвал устанавливать перед окнами стену.

*Запрещенная в России террористическая организация