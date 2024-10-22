В Судане на месте крушения сбитого Ил-76 нашли черные ящики

Силы быстрого реагирования Судана обнаружили черные ящики сбитого грузового самолета Ил-76. Их данные обнародуют на пресс-конференции после расшифровки, сообщил РИА «Новости» советник командующего СБР Аль-Баша Табик.
«Мы извлечем всю информацию о самолете — из какого аэропорта он отправлялся, откуда прибыл, и обо всех двигателях и операциях», — сказал он.
По словам Табика, СБР обнародует данные черных ящиков после расшифровки. Эта процедура требует технической проверки и обращения к экспертам.
Предположительно летевший из ОАЭ в Чад грузовой самолет Ил-76 сбили в небе над Суданом в минувший понедельник. Одной из вероятных причин случившегося назвали ошибку Сил быстрого реагирования. Военные приняли Ил за бомбардировщик противника. Посольство РФ сообщило, что на его борту могли быть двое россиян.
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