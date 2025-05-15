В Стамбуле завершилась встреча главы МИД Турции Фидана с российской делегацией

Встреча российской делегации и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершилась в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости».
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с делегацией России во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Переговоры проходили в рабочем офисе президента во дворце Долмабахче в Стамбуле. Они продолжались более одного часа.
Фидан также планирует встретиться с американской и украинской делегациями, прибывшими в Турцию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Возможная встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина зависит от итогов российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом журналистам сказал госсекретарь США Марко Рубио.
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