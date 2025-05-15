Рубио заявил, что встреча Трампа и Путина будет зависеть от итогов переговоров России и Украины

Госсекретать США Рубио: встреча Путина и Трампа зависит от переговоров в Турции

Сроки возможной встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина зависят от результатов переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его процитировало агентство Reuters .

Рубио выступил перед журналистами в Турции. Он заявил, что у США нет завышенных ожиданий от переговоров России и Украины.

«По моему мнению, я не думаю, что мы добьемся прорыва, пока президент Трамп и президент Путин не поговорят напрямую на эту тему», — заявил Рубио,

Рубио добавил, что планирует встретиться в Стамбуле в пятницу с главой МИД Турции и украинской делегацией.

Также госсекретарь призвал Евросоюз усилить свою роль в украинских переговорах. Без решающего участия европейских стран Россия и Украина не будут вести «добросовестные переговоры», подчеркнул Рубио.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле перенесли на 16 мая. По словам советника украинского президента Дмитрия Литвина, представители Украины планируют прибыть в Стамбул вечером 15 мая.