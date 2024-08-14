Мумию пропавшего в супермаркете мужчины нашли спустя 15 лет

Останки пропавшего в метель американца нашли в магазине спустя 15 лет

В США нашли мумию пропавшего продавца в магазине, где он работал. Тело 25-летнего парня пролежало там с 2009 года, сообщила Lenta.ru .

Житель американского штата Айова по имени Мурильо-Монкада работал в супермаркете No Frills. Парень исчез после того, как внезапно выскочил из дома в метель. Его поиски не увенчались успехом.

В течение некоторого времени покупатели и сотрудники магазина замечали странный запах. И только в 2019 году рабочие обнаружили в одной из частей супермаркета мумифицированные останки.

Тело нашли в неестественном положении. Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Мурильо-Монкаде. Возможно, молодой человек забрался на холодильник и случайно упал между стеной и стеллажом, застряв в узком пространстве.

Его крики мог заглушить шум системы охлаждения. Сейчас следователи устанавливают причины смерти Мурильо-Монкаде.

Ранее в горах Перу нашли останки альпиниста. Мужчина пропал 22 года назад при сходе лавины с горы Уаскаран.