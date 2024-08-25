В штате Южная Королина впервые за 13 лет проведут смертную казнь

AP: в Южной Королине в США впервые за 13 лет проведут смертную казнь

В американском штате Южная Каролина проведут первую смертную казнь на своей территории за 13 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press .

«Южная Каролина назначила на 20 сентября исполнение первой смертной казни за более чем 13 лет», — написали журналисты в публикации.

Они отметили, что когда-то этот Штат лидировал по числу проводимых в нем казней, но потом столкнулся с проблемами получения препаратов для смертных приговоров, потому что фармкомпании не раскрывали факт продажи опасных инъекций властям.

В итоге правительство позволило оставлять в секрете поставщиков, и в июле 2024 года суд штата постановил возобновить смертные казни.

Ранее стало известно, что приговоренный к смерти гражданин Германии в Белоруссии получил помилование. Такое решение принял президент республики Александр Лукашенко в ответ на просьбу заключенного иностранца.