В штате Южная Королина впервые за 13 лет проведут смертную казнь
AP: в Южной Королине в США впервые за 13 лет проведут смертную казнь
В американском штате Южная Каролина проведут первую смертную казнь на своей территории за 13 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Южная Каролина назначила на 20 сентября исполнение первой смертной казни за более чем 13 лет», — написали журналисты в публикации.
Они отметили, что когда-то этот Штат лидировал по числу проводимых в нем казней, но потом столкнулся с проблемами получения препаратов для смертных приговоров, потому что фармкомпании не раскрывали факт продажи опасных инъекций властям.
В итоге правительство позволило оставлять в секрете поставщиков, и в июле 2024 года суд штата постановил возобновить смертные казни.
Ранее стало известно, что приговоренный к смерти гражданин Германии в Белоруссии получил помилование. Такое решение принял президент республики Александр Лукашенко в ответ на просьбу заключенного иностранца.