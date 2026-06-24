В США запылали 11 штатов

В США природные пожары распространились на территории 11 штатов. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Только за минувшие сутки в стране возникло 77 новых возгораний. Основные очаги находятся в северо-западной и юго-западной части страны, на Аляске и в Большом бассейне.

Только в штате Юта огонь распространился более чем на 9,7 тысячи гектаров. К тушению возгораний привлекли более 6 тысяч человек.

Журналисты напомнили, что в 2026 году в Штатах зарегистрировали 34 262 природных пожара, дотла сгорели более 1,1 миллиона гектаров территорий.

Ситуацию для спасателей осложнил наплыв сотен тысяч болельщиков на проходящие в стране матчи чемпионата мира по футболу.

Ранее смог от лесных пожаров в Красноярском крае довел местных жителей до прогулок в противогазах. В столице региона стоял густой смог, 360.ru показывал эксклюзивные кадры.