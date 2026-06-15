Смог после лесных пожаров накрыл Красноярск
Жители Красноярска пожаловались на смог и задымление из-за лесных пожаров
Лесные пожары в Красноярском крае довели местных жителей до прогулок в противогазе. О ситуации 360.ru рассказали местные жители.
Надежда отметила, что основное задымление по состоянию на 15 июня уже прошло, но в городе стоит густой смог.
«Мы проживаем в селе Абалаково. Пожары ниже по Енисею. За Енисейском и на другом берегу Енисея», — добавила Татьяна.
Еще одна местная жительница — Полина — уточнила, что возгорание произошло в лесном массиве у населенного пункта Назимово.
«Вчера во всем Енисейске и Лесосибирске было задымление сильное», — заключила она.
Днем ранее пожар произошел в Кудиновском участковом лесничестве, в километре от территории СНТ «Мечта» в Богородском городском округе.
Для тушения привлекали три единицы техники и шесть человек из лесопожарных формирований. Пожар оперативно ликвидировали в день выявления.