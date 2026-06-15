Смог после лесных пожаров накрыл Красноярск

Жители Красноярска пожаловались на смог и задымление из-за лесных пожаров

Лесные пожары в Красноярском крае довели местных жителей до прогулок в противогазе. О ситуации 360.ru рассказали местные жители.

Надежда отметила, что основное задымление по состоянию на 15 июня уже прошло, но в городе стоит густой смог.

«Мы проживаем в селе Абалаково. Пожары ниже по Енисею. За Енисейском и на другом берегу Енисея», — добавила Татьяна.