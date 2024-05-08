В США занялись изучением деталей поездки в Россию арестованного военного | 360°

Мир 08 мая 2024, 00:45 В США занялись изучением деталей поездки в Россию арестованного военного Пентагон: США проверит обстоятельства поездки арестованного в России военного РИА «Новости»

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В США инициировали расследование, чтобы выяснить обстоятельства поездки в Россию арестованного за кражу американского военнослужащего Гордона Блэка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.

«Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки», — заявила чиновница.

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Блэк попал во Владивосток из Китая, куда приехал из Южной Кореи. При этом, по словам Сингх, американским военным запрещено совершать несогласованные поездки в Россию.

Чиновница также добавила, что комиссия, сформированная в американском Минобороны, по результатам проверки определит последствия для Блэка.

Ранее Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал военного США до второго июля по статье о краже.

До этого российские власти уведомили Госдеп о задержании американского солдата. Сейчас дипломаты США оказывают Блэку консульскую поддержку.

Как ранее сообщил телеканал NBC News, последний приехал в Россию, чтобы встретиться со знакомой, которую позже и обокрал. Также выяснилось, что американец бил и душил сожительницу.