«Избивал и душил». Задержанный в РФ за кражу солдат США издевался над жертвой | 360°

Криминал 07 мая 2024, 01:58 «Избивал и душил». Задержанный в РФ за кражу солдат США издевался над жертвой Задержанный в РФ американец бил и душил сожительницу, а потом украл у нее деньги Freepik

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Задержанный в России американский военнослужащий, подозреваемый в краже у женщины, избивал ее. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Познакомился с женщиной в Сети, приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», — рассказал собеседник журналистов.

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После кражи американского сержанта задержала полиция.

Ранее российские власти сообщили США о задержании американского солдата во Владивостоке. Официального комментария по этому происшествию от Пентагона не поступило. Представитель военного ведомства США только отметила, что Госдеп оказывает задержанному американцу консульскую помощь.

До этого еще один гражданин США успел совершить правонарушение в России. Он пробрался пьяным через разбитое окно в детскую библиотеку в Москве, где заснул в частично обнаженном виде. Пока его арестовали на 10 суток по административной статье, но уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела за вандализм.