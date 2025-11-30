В США заявили о спасении 45 млн американцев из-за ударов по наркоторговцам

Серия ударов по судам наркоторговцев у берегов Венесуэлы позволила предотвратить попадание в США десятков миллионов смертельных доз наркотиков. Об этом в эфире ABC News сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«Только за несколько партий, которые нам удалось перехватить и остановить, взорвав в Карибском море, этого оказалось достаточно, чтобы спасти более 45 миллионов человек. 45 миллионов смертельных доз были полностью уничтожены», — сказала она.

Вашингтон объясняет активность своих вооруженных сил в Карибском бассейне борьбой с наркоторговлей. С сентября Америка несколько раз уничтожала катера возле побережья Венесуэлы, заявляя, что на них перевозили наркотики. NBC ранее сообщал, что Пентагон прорабатывает варианты ударов по наркосетям уже на территории самой республики. В Каракасе эти действия расценили как провокацию и нарушение международных соглашений о демилитаризованном статусе региона.

Накануне Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее, заявив о расширении борьбы с наркокартелями «не только на воде, но и на суше».

The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщила, что в одном из недавних разговоров Трамп пригрозил президенту Николасу Мадуро применением силы, если тот не согласится добровольно покинуть должность. По данным издания, обсуждались условия возможной амнистии для Мадуро, членов его окружения и их семей, находящихся под санкциями и уголовным преследованием в США.