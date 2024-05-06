В США заявили о признании Путина президентом России | 360°

Мир 06 мая 2024, 22:21 В США заявили о признании Путина президентом России Госдеп: США признали Путина президентом России РИА «Новости»

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Власти США признали Владимира Путина президентом России. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге, трансляция которого прошла на YouTube-канале ведомства.

Он также добавил, что США не планируют направлять своего представителя на церемонию инаугурации российского лидера. При этом Миллер отказался ответить на вопрос, стоит ли это расценивать как «бойкотирование» со стороны американских властей.

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Церемония инаугурации начнется в 12:00 по московскому времени во вторник, 7 мая. После произнесения присяги Путин официально вступит в должность президента страны.

На церемонию пригласили глав всех аккредитованных в Москве дипмиссий.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что Запад готовит провокации в преддверии инаугурации Путина. СМИ и неправительственные организации из недружественных стран, а также ресурсы подконтрольных им иноагентов пытаются создать негативный информационный фон вокруг этого события.