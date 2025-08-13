В США заявили о поиске места встречи Путина, Трампа и Зеленского

CBS: саммит с участием России, США и Украины может пройти на следующей неделе

Трехсторонний саммит, в котором примут участие президенты России, США и Украины Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, может пройти в конце следующей недели. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Соединенные Штаты работают над подготовкой места для встречи Трампа, Путина и Зеленского», — отметили журналисты.

Авторы материала добавили, что трехсторонний саммит может состояться в конце следующей недели. Американская сторона уже ищет подходящую площадку. Официального подтверждения информации нет.

Российско-американские переговоры пройдут 15 августа в Анкоридже. Трамп сообщил, что будет обсуждать с Путиным некий «обмен территориями». Со стороны Украины последовал комментарий: Зеленский заявил, что Киев не собирается отдавать свою землю.