В США заявили о подготовке новых обвинений против Мадуро

CBS: в США готовят новые обвинения против Николаса Мадуро

В Соединенных Штатах начали подготовку новых обвинений против бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников канала, прокуроры в Майами получили указание начать новое уголовное расследование. Они высказали опасения, что текущее дело против Мадуро выглядит недостаточно убедительным.

Источники заявили, что новое расследование стартовало в марте, когда президент южноамериканской страны уже находился под стражей. К работе подключились агенты Налоговой службы США, Министерства внутренней безопасности и ФБР.

Ранее власти Венесуэлы выслали колумбийского гражданина Алекса Сааба, который прежде работал в правительстве Мадуро. Этот шаг продолжил череду международных решений вокруг ближайшего окружения венесуэльского лидера.