Бывшего министра Мадуро выслали из Венесуэлы

Власти Венесуэлы депортировали колумбийского гражданина Алекса Сааба, который раньше входил в правительство президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщила миграционная служба Saime в соцсети Х .

Решение о депортации Сааба власти приняли 16 мая 2026 года. В заявлении службы указано, что основанием стали нормы миграционного законодательства страны, а также сведения о его причастности к преступлениям в США, которые широко известны из открытых источников.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о депортации гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана», — отметила миграционная служба.

В ведомстве также заявили, что Сааб причастен к совершению различных преступлений в Соединенных Штатах. При этом власти не уточнили, в какую именно страну его отправили и где он находится после решения о депортации.

