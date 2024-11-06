В США заявили о поддержке Харрис 48% избирателей — экзитпол
Edison research: 48% избирателей США, предварительно, поддерживают Харрис
Около 48% избирателей США поддержали кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на общенациональном уровне. Такие данные экзитпола обнародовала компания Edison research, сообщило Reuters.
Согласно предварительным результатам, за Харрис на общенациональном уровне свои голоса отдали 48% избирателей. Для сравнения, в 2020 году нынешний президент Джо Байден получил поддержку 52% избирателей.
По данным издания New York Post, вице-президент Камала Харрис обошла своего оппонента Дональда Трампа по голосам избирателей на острове Гуам, который считается «пророческим регионом».
При этом кандидат от республиканцев опередил свою соперницу от Демократической партии в большинстве колеблющихся штатов. Речь идет об Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании.
Голосование в США стартовало 5 ноября. Трамп назвал прошедшую избирательную кампанию лучшей в своей карьере.