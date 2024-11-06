Около 48% избирателей США поддержали кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на общенациональном уровне. Такие данные экзитпола обнародовала компания Edison research, сообщило Reuters .

Согласно предварительным результатам, за Харрис на общенациональном уровне свои голоса отдали 48% избирателей. Для сравнения, в 2020 году нынешний президент Джо Байден получил поддержку 52% избирателей.

По данным издания New York Post, вице-президент Камала Харрис обошла своего оппонента Дональда Трампа по голосам избирателей на острове Гуам, который считается «пророческим регионом».

При этом кандидат от республиканцев опередил свою соперницу от Демократической партии в большинстве колеблющихся штатов. Речь идет об Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании.

Голосование в США стартовало 5 ноября. Трамп назвал прошедшую избирательную кампанию лучшей в своей карьере.