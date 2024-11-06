Названо имя победителя выборов в США в «пророческом регионе»

NYP: Харрис обошла Трампа на выборах по голосам в регионе-предсказателе

Вице-президент и кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис обошла своего оппонента республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей в «пророческом регионе». Об этом сообщило New York Post .

В статье отметили, что результаты голосования на острове Гуам правильно предсказывали победителя на всех прошедших президентских выборах.

Согласно данным издания, в пользу кандидатуры Харрис проголосовали 49,46% жителей острова. Поддержку Трампа оказали 46,22% избирателей в Гуаме.

Полученные на данной территории результаты не учитывают на выборах президента, но они могут играть важную роль для политологов и социологов, отметил авторы материала.

Сайт RealClearPolitics опубликовал прогноз, согласно которому республиканец Дональд Трамп может одержать победу в большинстве колеблющихся штатов. Результаты выборов в нескольких ключевых штатах станут известны уже в ближайшее время.