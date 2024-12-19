В США заявили о неизбежности вступления Украины в НАТО

Госсекретарь США Блинкен: Украина будет и должна быть в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс неизбежно. Такое заявление госсекретарь США Энтони Блинкен сделал в ходе выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

«Украина будет и должна быть в НАТО», — отметил он.

По его словам, сейчас украинские власти должны продолжать «практические шаги» на пути в альянс. Речь идет о реформировании военных институтов и «укреплении демократии» в стране.

При этом госсекретарь подчеркнул, что вступление Украины в НАТО станет очень сложным вопросом во время мирных переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал, чтобы НАТО предоставил ВСУ системы ПВО в качестве компенсации за невозможность членства страны в альянсе.

Ранее украинский лидер потребовал от будущего президента США Дональда Трампа приглашения Украины в НАТО. Он также просил гарантий безопасности, чтобы завершить конфликт с Россией.