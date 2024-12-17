Зеленский потребовал от НАТО компенсацию за отказ принять Украину в альянс

Зеленский: Украине нужно 12-15 систем ПВО в качестве компенсации от НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы НАТО предоставил стране обещанные системы ПВО в качестве компенсации за невозможность пригласить ее в альянс. Об этом политик написал в Telegram-канале .

«И, откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем», — уточнил Зеленский.

По словам украинского лидера, западные страны обещали передать необходимые установки после того, как признали невозможность членства Украины в блоке. Он также напомнил, что безопасность его страны зависит от политической воли США и Европы, а они не торопятся выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее стало известно, что США после аудита стали отправлять Украине гораздо меньше противотанковых ракет Javelin.