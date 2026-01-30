Украина фактически капитулировала, но русские и украинцы все еще могут прийти к соглашению на переговорах. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала .

По его словам, российские делегаты в Абу-Даби добились фактической капитуляции украинцев. Это действительно важно для Москвы. Он добавил при этом, что Россия и Украина в итоге все же смогут прийти к соглашению. Кроме того, политолог допустил смену власти в Киеве, причем уже в обозримом будущем.

«Я могу представить, что существует способ, при котором русские и американцы могли бы убрать [президента Украины Владимира] Зеленского с политической сцены и заменить его каким-нибудь украинским политиком, который выступает за принятие российских условий», — подытожил он.

Ранее в Италии объяснили, почему Зеленский усилил давление на бывшего украинского премьера Юлию Тимошенко. Журналисты посчитали, что она способна составить ему конкуренцию на возможных выборах.