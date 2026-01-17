«Аллигаторы дерутся за кусок мяса». В Италии рассказали, чего испугался Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский усилил давление на бывшего премьера Юлию Тимошенко из‑за страха потерять власть и опасений, что США могут использовать ее для смены власти. Об этом написало итальянское издание l’AntiDiplomatico .

Журналисты напомнили, что Вашингтон рассматривал вариант перезагрузки украинской власти через выборы.

«Администрация Трампа хотела еще больше усмирить Зеленского и, в идеале, заменить его новыми политиками, что можно сделать посредством выборов. Но сначала важно разорвать нынешние связи между Зеленским и его большинством в Раде, сделав их неустойчивыми и бесполезными, чтобы начать переформатирование власти», — отметили авторы публикации.

По версии издания, именно страх перед таким сценарием подтолкнул Зеленского к атаке на тех, кто мог создать ему конкуренцию, включая Тимошенко. При этом в системе, где все держится на коррупции, подобные удары легко оборачиваются против самого инициатора.

Авторы материала сделали вывод, что борьба за выживание украинского политического класса войдет в острую фазу.

«Так что, <…> давайте запасемся попкорном; шоу обещает быть интересным и захватывающим: аллигаторы, которые дерутся за кусок мяса, отдыхают!» — подытожили журналисты.

Ранее глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время суда по делу о коррупции назвала режим президента Украины Владимира Зеленского фашистским.