«Аллигаторы дерутся за кусок мяса». В Италии рассказали, чего испугался Зеленский
l’AntiDiplomatico: Зеленский атаковал Тимошенко из‑за страха потерять власть
Украинский президент Владимир Зеленский усилил давление на бывшего премьера Юлию Тимошенко из‑за страха потерять власть и опасений, что США могут использовать ее для смены власти. Об этом написало итальянское издание l’AntiDiplomatico.
Журналисты напомнили, что Вашингтон рассматривал вариант перезагрузки украинской власти через выборы.
«Администрация Трампа хотела еще больше усмирить Зеленского и, в идеале, заменить его новыми политиками, что можно сделать посредством выборов. Но сначала важно разорвать нынешние связи между Зеленским и его большинством в Раде, сделав их неустойчивыми и бесполезными, чтобы начать переформатирование власти», — отметили авторы публикации.
По версии издания, именно страх перед таким сценарием подтолкнул Зеленского к атаке на тех, кто мог создать ему конкуренцию, включая Тимошенко. При этом в системе, где все держится на коррупции, подобные удары легко оборачиваются против самого инициатора.
Авторы материала сделали вывод, что борьба за выживание украинского политического класса войдет в острую фазу.
«Так что, <…> давайте запасемся попкорном; шоу обещает быть интересным и захватывающим: аллигаторы, которые дерутся за кусок мяса, отдыхают!» — подытожили журналисты.
Ранее глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время суда по делу о коррупции назвала режим президента Украины Владимира Зеленского фашистским.