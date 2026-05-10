В США заявили о готовности Трампа возобновить боевые действия в Иране

Уолтц: Трамп хочет урегулировать конфликт с Ираном, но готов к боевым действиям

Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт с Ираном путем дипломатии, но готов и к боевым действиям. Об этом в эфире телеканала ABC заявил постоянный американский представитель при ООН Майк Уолтц.

«Трамп дает возможные шансы для дипломатии, прежде чем вернуться к боевым действиям. Но президент абсолютно готов это сделать», — заявил он.

Уолтц добавил, что стороны в настоящее время продолжают дипломатические контакты.

«Переговоры с Ираном продолжаются. Посмотрим, что из этого выйдет», — заключил постпред США в ООН.

Ранее военные США ударили по городу Бендер-Аббас и иранскому порту Кешм. Трамп отказался считать атаки нарушением перемирия и назвал их «любовным шлепком».

На прошлой неделе, 1 мая, администрация Трампа официально уведомила конгресс, что считает военную операцию против Ирана завершенной.