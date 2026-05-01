Белый дом уведомил конгресс о завершении военной операции в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила конгресс, что считает военную операцию в Иране завершенной. Об этом сообщило агентство Associated Press .

«Белый дом официально сообщил конгрессу, что считает войну с Ираном „завершенной“, несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе», — сообщили в материале.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Союзники ударили по объектам на территории Исламской Республики. Жертвами агрессии стали более 3000 человек.

В конце апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены снимать морскую блокаду с Ормузского пролива. Американский президент считает, что такая мера более эффективна, чем бомбардировки. Трамп заявил, что Иран «задыхается, как свинья». При этом глава Белого дома утверждал, что иранцы желают договориться.