Трамп заявил о продолжении режима прекращения огня с Ираном

Американский президент Дональд Трамп после обмена ударами между США и Ираном заявил, что режим прекращения огня не нарушался. Об этом он сообщил в интервью ABC News .

«Прекращение огня действует. Оно в силе», — заявил он.

При этом Трамп назвал эти удары «любовным шлепком». До этого журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что американские военные ударили по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас.

Как отметили в Центральном командовании Вооруженных сил США, Америка нанесла по ним удар в целях самообороны после того, как Иран ранее обстрелял эсминцы США в Ормузском проливе. В CENTCOM уточнили, что американские активы не пострадали.

При этом Трамп повторил угрозу в адрес Тегерана. Он заявил, что или иранские власти согласятся на возобновление переговоров о прекращении конфликта, или снова подвергнутся атакам.

Ранее Трамп говорил, что у США есть очень хороший шанс на заключение сделки с Ираном.