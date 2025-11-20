В США заявили о достижении Умеровым и Уиткоффом понимания на переговорах

Axios: Умеров и Уиткофф достигли понимания по плану урегулирования на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли «некоторого понимания» в ходе переговоров о плане по урегулированию конфликта. Об этом сообщил портал Axios .

«Некоторое понимание удалось достигнуть на переговорах с Умеровым», — отметили журналисты.

По данным источника издания, украинский президент дал Умерову широкие полномочия для проведения переговоров, а его замечания учитывались при составлении плана.

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход сообщила, что мирное соглашение с Россией заключит временное правительство, которое создадут для подготовки страны к выборам и легитимизации переговорного процесса.

До этого встречу спецпосланника Уиткоффа с Зеленским в Турции решили отменить из-за разногласий в позициях по мирному плану.