Стала известна причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского в Анкаре

Axios: Уиткофф отменил встречу с Зеленским из-за споров о плане США по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Турции из-за разногласий в позициях по плану мирного урегулирования. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

Издание отметило, что новый план главы Белого дома Дональда Трампа по прекращению конфликта предполагает передачу России территорий на востоке Украины, которые она сейчас не контролирует, в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Согласно плану, Россия получит полный контроль над Луганском и Донецком, США и другие страны признают Крым и Донбасс законной российской территорией. Кроме того, численность ВСУ и количество их дальнобойного вооружения будут ограничены.

Зеленский отказался принимать новый план Трампа.

«Встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с [главой СНБО Рустемом] Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана», — говорится в материале.

Украинский лидер приехал в Турцию со своим планом, который, как отметили авторы портала, Россия никогда не примет. По словам американского чиновника, США будут ждать, «мяч на стороне Зеленского».

Ранее Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Анкаре на неопределенный срок. Одной из причин назвали коррупционный скандал на Украине.