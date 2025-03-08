Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина превратилась в европейский Афганистан. В интервью телеканалу «Россия 24» он сказал, что предупреждал о таком развитии событий.

«Я имел в виду, что Соединенные Штаты будут разыгрывать свои партии, провоцировать, а потом просто уйдут, и Украина столкнется с тем, с чем столкнулись афганцы: кровопролитие, война, предательство союзника», — сказал Сакс.

Он подчеркнул, что ему никто не верил, но это действительно происходит.

Выступая в Европарламенте, Сакс раскритиковал страны Европы за излишнюю зависимость от США. По мнению профессора, европейские страны должны активно участвовать в решении украинского конфликта. Также он считает, что необходимо восстанавливать отношения с Россией, основываясь на принципах взаимного уважения и безопасности.

Ранее американский президент Дональд Трамп заметил, что договориться с Россией проще, чем с Украиной. При этом, по его словам, у российской стороны «карты есть».