Трамп заявил, что договориться с Россией проще, чем с Украиной

Договориться с Россией проще, чем с Украиной. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«Я думаю, у нас все хорошо продвигается с Россией <…>. Мне кажется, честно говоря, сложнее добиться соглашения с Украиной. У них нет карт», — сказал президент США.

Он добавил, что у России «карты есть», поэтому его удивляет, что с ней проще вести дела.

Трамп ответил на вопрос журналистов о предоставлении Украине военной помощи. Республиканец завил, что должен быть уверен в стремлении украинской стороны урегулировать конфликт. В таком случае поддержка снова станет возможной. Трамп связал свое решение о заморозке помощи с тем, что желает прекратить смерти.

Американский лидер добавил, что его российский коллега Владимир Путин хочет завершить противостояние.

Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США ранее подтвердило приостановку доступа Украины к коммерческим спутниковым снимкам. ВСУ использовали их для наведения и корректировки огня артиллерии.