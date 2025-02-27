Американский экономист Джеффри Сакс, выступая в Европарламенте, раскритиковал страны Европы за излишнюю зависимость от США. Об этом сообщили « Государственные новости ».

По мнению эксперта, европейские государства должны активнее участвовать в решении украинского конфликта. Кроме того, им необходимо восстанавливать отношения с РФ, опираясь на взаимное уважение и безопасность, заявил Сакс.

Он также обратил внимание на преимущество президента США Дональда Трампа, который, на его взгляд, действительно способен договориться о завершении конфликта. Результаты переговоров, добавил экономист, удовлетворят обе стороны, а вот мнение Европы вряд ли станут учитывать.