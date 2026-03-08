В США заявили, что роста цен на нефть и газ из-за операции в Иране не будет

Министр энергетики США Крис Райт уверен, что операция против Ирана не приведет к значительному росту цен на нефть и газ. Об этом он сказал телеканалу CBS .

«Они не должны подняться намного выше нынешнего уровня, потому что мир очень хорошо обеспечен нефтью. Никакого дефицита энергоносителей нет вообще», — отметил Райт.

Также Райт заявил, что санкции против России не изменились из-за операции против Ирана. Нынешние послабления — лишь краткосрочная и прагматичная мера. Ее цель — снизить напряженность на мировом нефтяном рынке и уменьшить страхи о возможном дефиците топлива.

Ранее Штаты позволили Индии продолжить покупать российскую нефть. Это необходимо, чтобы нефтеперерабатывающие заводы Южной Азии продолжали работать. Причина — остановка судоходства через Ормузский пролив.