Крупнейший нефтепереработчик Индии возобновит закупки нефти из России
Bloomberg: индийский гигант Reliance может вернуться к закупкам российской нефти
Индийский гигант Reliance Industries планирует возобновить покупку российской нефти. Вашингтон предоставил Нью-Дели временную лицензию на эти поставки, сообщил Bloomberg.
Компания намерена использовать сырье из России для своего завода, который производит топливо для внутреннего рынка Индии. В то же время экспортноориентированное предприятие Reliance продолжит работать с нефтью из других стран.
