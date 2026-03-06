Компания намерена использовать сырье из России для своего завода, который производит топливо для внутреннего рынка Индии. В то же время экспортноориентированное предприятие Reliance продолжит работать с нефтью из других стран.

Ранее в Германии призвали договариваться с Россией о поставках газа. Партия АдГ давно выступает за отмену санкций против РФ, особенно в ситуации, когда ФРГ зависит от поставок сжиженного природного газа из США и стран Персидского залива.