Власти США прокомментировали ослабление санкций против России

Минэнерго США: Вашингтон не отказывается от политики санкций против Москвы

Администрация США не меняет свою санкционную политику в отношении России, несмотря на временное послабление для Индии по закупкам российской нефти. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNN .

«Политика США в отношении России совершенно не изменилась», — сказал он.

Речь идет лишь о краткосрочной и прагматичной мере. Райт подчеркнул, что она направлена на снижение напряженности на мировом нефтяном рынке и на то, чтобы уменьшить опасения по поводу возможного дефицита топлива. При этом общий курс Вашингтона в отношении Москвы остается прежним.

Министерство финансов США выдало специальную лицензию, позволяющую Индии в течение 30 дней покупать российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Разрешение распространили на сделки с нефтепродуктами и сырьем, загруженным на суда до 5 марта.

Американские власти объяснили этот шаг необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.