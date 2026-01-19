В США заявили, что не собираются терять членство в НАТО

США не планируют покидать НАТО на фоне ситуации вокруг Гренландии. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу NBC News .

«Безусловно, мы собираемся оставаться частью НАТО», — сказал он.

Министр при этом не ответил, что для США важнее — альянс или присоединение Гренландии. Он расплывчато отметил, что и то, и другое явно неправильный выбор. Бессент добавил, что западноевропейские лидеры все же поймут, что для них важно находиться «под зонтиком безопасности США».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию вокруг Арктики и Гренландии. По его словам, разговор на эту тему продолжится на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее немецкие военные сбежали с острова без объяснения причин на фоне угроз Трампа о введении повышенных таможенных пошлин для восьми европейских стран. Германия позже попыталась оправдаться, заявив, что якобы военнослужащие свою задачу в Гренландии уже выполнили.