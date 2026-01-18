Генсек НАТО обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии и Арктики

Ситуацию вокруг Гренландии и Арктики обсудили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом представитель альянса написал в соцсети Х .

Рютте сообщил о разговоре и обозначил круг тем, которые он обсудил с американским лидером.

«Поговорил с президентом США по поводу ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике», — написал он.

Генсек НАТО также рассказал, что намерен продолжить обмен мнениями с Трампом лично в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Он написал, что «с нетерпением ждет встречи» с президентом США и рассчитывает подробно обсудить будущее политики блока в регионе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что США не вправе вводить пошлины против европейских стран за военные учения в Гренландии.